お笑いコンビ「バッテリィズ」のエースが８日、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの冠番組「キントレ」（日本テレビ系）に出演。独特な髪形の理由を語った。エースといえば、眉上で切りそろえた前髪に、襟足が長めの独特なヘアスタイル。永瀬簾から「何きっかけでその髪形？」とストレートに質問されると、エースは「もともとは襟足なしで、ここ（前髪のライン）だけだったんですよ」という。しかし「梨泰院クラスってあったじゃないで