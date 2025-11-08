■妻に保育園の迎えを頼んでいたのに…「ある日、保育園から電話があったんです」義弟は少し顔をこわばらせながら話し始めました。保育園の送迎は、いつも彼の担当でした。朝も夜も、どんなに忙しくても欠かしたことはありません。でもその日は、どうしても外せない会議があり、「今日は僕が遅くなるから、お願い」と妻に頼んでいたそうです。それなのに、迎えの時間を過ぎたあと、保育園からの電話。慌てて妻に連絡すると、「友達