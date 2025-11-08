◆卓球ノジマＴリーグ（８日、神奈川・カルッツかわさき）女子は首位の木下アビエル神奈川（神奈川）が４位の京都カグヤライズ（京都）に３―２で競り勝ち、１０勝目（３敗）を飾った。第１試合のダブルスで敗れたが、第２試合のシングルスで主将の平野美宇が田旻一（でん・みんい、中国）を３―０で下した。第３試合を長崎美柚が取り、第４試合はデビューした瓜生日咲が相手エース・出雲美空に１―３で敗れて土俵際に追い込ま