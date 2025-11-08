登録者数60万人を超えるYouTuber・えみ姉が離婚したことを自身のSNSで報告した。自身のSNSで「ご報告」とし「私、離婚いたしました」と報告。今後は「これからの人生も変わらず、力強く生きていきます」と伝えた。YouTubeチャンネルでも離婚を報告し「結論として、私たちが生涯共にするパートナーはお互いじゃない方がいいんじゃないかっていう話し合いを重ねて、この決断に至りました」と経緯を明かした。すでにお互い引