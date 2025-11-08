◇フィギュアスケート・GPシリーズ第4戦NHK杯最終日（2025年11月8日大阪・東和薬品ラクタブドーム）フィギュアスケートGPシリーズ第4戦のNHK杯が8日、大阪・東和薬品ラクタブドームで行われ、前世界女王の坂本花織（25＝シスメックス）が、2年連続4度目となる優勝を飾った。4度目の優勝は、日本女子では浅田真央にならぶ歴代2位タイ。歴代1位は伊藤みどりの6度となっている。坂本は「愛の讃歌」に乗り、前半のコンビネーシ