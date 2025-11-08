「京極賞・Ｇ１」（８日、まるがめ）初日４着発進だった吉田拡郎（４３）＝岡山・９０期・Ａ１＝が鋭い動きを見せた。４Ｒ４号艇での出走だったが、進入は少し乱れて５コース発進。しかし冷静にコンマ０９のスタートを決め、俊敏にまくり差して、バックで抜け出し１着でゴール。「ペラを失敗した。カドになるかなと思って回転を抑えたけど伸びは良くなかった。でもエンジン自体が悪くないから勝てた」と感触そのものは悪くない