「京極賞・Ｇ１」（８日、まるがめ）２日目１２Ｒの「ブルーナイタードリーム」は１号艇の馬場貴也（滋賀）が逃げて勝利した。２着は宮地元輝（佐賀）、３着には白井英治（山口）が入った。初日ドリーム戦を勝った峰竜太（４０）＝佐賀・９５期・Ａ１＝が、２日目も２、１着で得点率トップを堅持。ただ、本人の感触はイマイチで「出てないですね。出足はこれでいいけど、伸びが気になります」と厳しい表情を浮かべた。機力