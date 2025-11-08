きょう（8日）から1泊2日で「全国豊かな海づくり大会」出席などのために三重県を訪問している天皇皇后両陛下が、日程1日目を終えた感想を公表されました。■天皇皇后両陛下の感想（11月8日）2人そろって6年ぶりに三重県を訪れることができ、嬉しく思います。きょうは午後に鳥羽水族館を訪れ、スナメリ、ジュゴン、ラッコが泳ぐ様子を愛らしく感じるとともに、これらの希少生物の特徴や、長期間にわたる飼育の成功における様々な工