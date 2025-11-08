グランプリ・シリーズ第4戦フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯第2日は8日、大阪・東和薬品RACTABドームで行われた。女子フリーで樋口新葉（ノエビア）は111.12点をマーク。合計168.27点で9位となった。樋口は7日のショートプログラム（SP）はジャンプで精彩を欠いて53.15点の10位発進。逆襲を期したフリーは、なんとかまとめた。「昨日と違って地に足がついた感覚で滑れた。まず滑り切れて良かった。不