大腸がんの治療のため休養していたタレント・浜村淳が８日、ＭＢＳラジオの冠番組「ありがとう浜村淳です土曜日です」（土曜・前８時）で復帰した。第一声で「３週間ぶりのごぶさたでございます。浜村、戻ってまいりました」とリスナーに報告。大阪・阪大医学部付属病院に入院していたことを明かした。「入ってみて驚いた。看護師さんの美しいこと！全員美人ぞろい。明るくご陽気にハキハキと活発に仕事をされる。病院よいと