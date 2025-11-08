「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（８日、東和薬品ラクタブドーム）女子の表彰式で、１９９２年アルベールビル五輪銀メダリストで女子選手で世界で初めてトリプルアクセルに成功した伊藤みどりさんが登場。場内の大歓声を浴びた。伊藤さんはメダルのプレゼンターを担当。最後に表彰台の中央の坂本花織の首に金メダルをかけると、かがんだ坂本にギュッと抱きしめられるようにハグした。大役を務め終えた伊藤さんに、場内か