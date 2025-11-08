「京極賞・Ｇ１」（８日、まるがめ）仲谷颯仁（３１）＝福岡・１１５期・Ａ１＝が軽快な動きで今節初勝利を挙げた。２日目は５Ｒのみの出走だったが、２コースから的確に差して勝利した。「出足はしっかりしているけど、伸びが心もとない。試運転でも少し劣勢なので、そこを求めたい。ペラはやったから本体をやる」と、もう少し機力アップは必要だが状態は悪くない。これまで２０１８年２月の若松と、今年２月の大村でＧ１は