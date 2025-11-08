◇明治安田J1リーグ第36節岡山1―1川崎F（2025年11月8日U等々力）岡山のMF佐藤龍之介が“自力”でのJ1残留を演出した。勝ち点9差をつけていた降格圏18位の横浜FCが1時間早く始まった鹿島戦に1―2で敗戦。その時点で残り2試合で降格の可能性はなくなっていたが、伸び盛りの19歳が敵地の川崎F戦で起死回生の同点アシスト。0―1の後半アディショナルタイム5分に左サイドから右足でピンポイントのクロスを上げ、途中出場のMF松