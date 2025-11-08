◆紅白戦白組１―３紅組（８日・Ｇタウン）巨人の堀田賢慎投手が紅白戦で紅組の３番手で５回に登板。空振り三振を奪うなど３者凡退に抑えた。「フェニックスから変わらずに縦のラインで勝負することを引き続きやりました。まだまだ改善するべきところはあるので、決め球の精度だったり、三振を取れるレベルにならないといけないと思うので、課題にしてやっていきたいと思います」と語った。堀田は今季、８試合に登板して０勝