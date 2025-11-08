「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（８日、東和薬品ラクタブドーム）女子フリーが行われ、今季限りでの現役引退を表明している北京五輪銅メダリストで、ショートプログラム（ＳＰ）首位の坂本花織（２５）＝シスメックス＝がともに今季世界最高となるフリー１５０・１３点、合計２２７・１８点で２年連続４度目の優勝を飾り、ミラノ五輪の重要選考会となるＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた。完璧な演技で締めく