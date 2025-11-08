4人組ロックバンド「THENEATBEATS」のボーカル・MR.PAN（52）が入院し、首の頚椎の手術を行ったことを8日、同バンドのXで報告した。同バンドのXは「ご無沙汰です！ちょっとしたご報告」としてMR.PANが「ひとまずカイザースのツアーが先月終わりまして、まあ色々話したいことも山ほどだったんですが！ツアーが終わり、カイザースを空港へ見送り、アタクシはそのまま病院へ入院。首の頚椎の手術でした」と入院して首の手術をし