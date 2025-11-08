デジタル化が進み、銀行のサービスが次々と変化しています。紙の通帳もその1つ。近年では「通帳の発行、繰り越しごとに手数料がかかる」という銀行も増えています。シニア世代にとっては、紙の通帳だと安心するため、使い慣れた通帳を手放したくないという人も多いのではないでしょうか。今回は、メガバンクの通帳事情を整理しながら、ゆうちょ銀行の現状について分かりやすく紹介します。通帳の発行や繰り越しは有料！メガバンク