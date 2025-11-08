声優の花澤香菜、宮野真守、悠木碧、諏訪部順一が8日、都内で行われたアニメ映画『羅小黒戦記』の新作『羅小黒戦記2ぼくらが望む未来』公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】花澤香菜＆宮野真守＆悠木碧＆諏訪部順一が和気あいあい舞台あいさつのオフショット日本語吹替版の声を担当する4人。冒頭のあいさつで花澤は「みんな、『羅小黒戦記』好きですか〜」と勝手にコール＆レスポンスを始めた。数人が「イェ〜イ」を