【UEFAヨーロッパリーグ】ニース 1−3 フライブルク（日本時間11月7日／アリアンツ・リヴィエラ）【映像】PK獲得につながった“仕掛け” フライブルク所属で、6日に発表された日本代表では選外となったMF鈴木唯人が、その悔しさを晴らすかのように大活躍してみせた。鈴木は日本時間11月7日に行われたUEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第4節、アウェイのニース戦にトップ下として先発出場した。1点を追いかける29分に