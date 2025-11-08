M−1グランプリで4年連続3回戦へ進めなかった吉本興業所属のお笑いコンビ猿飛が8日、それぞれのX（旧ツイッター）を更新し、解散を発表した。いもけん（22）は「ご報告です！解散することになりました！ほんますいません！コンビ組みたいです！」とつづり、文書とツーショットの写真が爆発する動画を添えた。文書では「猿飛」の解散を伝え、「沢山お褒めの言葉いただいてたのに何も残せずこんな形になってしまって本当に申し