西武が育成ドラフト５位で指名した日本経済大・平口寛人投手が８日、福岡市内で入団交渉に臨み、支度金３５０万円、年俸４００万円で入団に内諾した（金額は推定）。交渉を終えた平口は「プロ野球の世界がまだ遠く感じているというのが正直な感想で、実感はわいていません」と息をついた。１７９センチ、８２キロの左腕は大学最後の公式戦となった福岡六大学野球秋季リーグ戦で１０試合に登板して５勝無敗。防御率２・５６でベ