６日、自動車・スマートモビリティー展示エリアにあるホンダのブースで、新電動コンセプトバイクを見る来場者。（上海＝新華社記者／陳浩明）【新華社上海11月8日】上海で開催中の第8回中国国際輸入博覧会には、各業界でイノベーションをけん引する科学技術、工業、医療分野などの高性能設備や先端技術、革新的な製品が集まっている。６日、技術機器展示エリアで高性能ロボットハンドに触れる来場者。（上海＝新華社記者／蔡湘&#