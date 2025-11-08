◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)男子シングルス準々決勝が行われ、松島輝空選手(13位)がドイツのオフチャロフ選手(同31位)を破り、4強入りを決めました。相手は2回戦で張本智和選手を破った、開催地ドイツのベテラン選手。2018年には世界ランク1位にもなっています。第1ゲームは大接戦となる中、11-9で先取。第2ゲームも持ち味の早いラリーからポイントを奪い、連取します。第3ゲーム以降も攻撃的な卓球