２・５次元アイドルグループの「めておら−Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ−」が８日、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場で「ＳＰＥＣＩＡＬＳＴＡＧＥｉｎＡＧＦ２０２５」を行った。「アニメイトガールズフェスティバル２０２５」内のイベント。広場の巨大スクリーンにメンバーのキャラクター映像が映し出されると、大歓声が上がった。イベントでは質問コーナーで当たったファンが“疑似トラブル”を起こした後、め