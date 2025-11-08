◇フィギュアスケート・GPシリーズ第4戦NHK杯第2日（2025年11月8日大阪・東和薬品ラクタブドーム）フィギュアスケートGPシリーズ第4戦のNHK杯が8日、大阪・東和薬品ラクタブドームで行われ、女子は世界選手権を昨年まで3連覇した坂本花織（25＝シスメックス）が安定した演技で優勝を飾った。坂本はミラノ・コルティナ五輪が行われる来季で現役を引退することを明かしている。NHK杯も今回が最後。兵庫出身で、地元関西での