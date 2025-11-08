「プロレス・新日本」（８日、東祥アリーナ安城）来年１月４日の東京ドーム大会で引退するエースで社長の棚橋弘至（４８）の対戦相手が、米ＡＥＷのオカダ・カズチカ（３７）に電撃決定した。メインイベントで棚橋がＹＵＴＯ−ＩＣＥ（２８）をハイフライフロー３連発で撃破した後、オカダが電撃登場。棚橋の現役最後の対戦相手を名乗り出て、退団した２４年２月以来約２年ぶりに古巣マットに上がることが決定的となった。地