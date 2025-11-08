「女子ゴルフ・明治安田レディスオープン・最終日」（８日、茨木国際ＧＣ＝パー７２）女子ゴルフのステップアップ・ツアー「明治安田レディスオープン」は８日、大阪府の茨木国際ゴルフ倶楽部（６４０５ヤード）で最終日が行われ、首位に２打差の２位で出たアマチュアの岩永杏奈（１６）が、終盤の３連続バーディーなどスコアを５つ伸ばし「６７」をマーク。通算１２アンダーで逆転優勝した。ステップアップツアーでのアマチュ