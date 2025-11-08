WATWINGが、ニューアルバム『honest』を2026年2月25日にリリースすることを発表。あわせて新ビジュアルも解禁した。本作には、9月3日配信の「KEEP IT GOING ON」、11月19日配信の「Be Real」を含む全13曲を収録予定。CDとCDに映像作品（DVD/Blu-ray）が加わった形態の他に、フォトブックを含めた4形態でのリリースとなる。初回特典にはトレーディングカード(全2種中ランダム1種)が封入される。テーマはアルバムやツアーの題名にも