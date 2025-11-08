白熱の戦いが繰り広げられた「全かなスリッパ卓球選手権大会」＝８日、和田町商店街ラケットの代わりにスリッパを使う卓球大会「全かなスリッパ卓球選手権大会」の頂上決戦が８日、和田町商店街（横浜市保土ケ谷区）で行われた。総勢５１７人が参加した県内６地域１１商店街の予選会を勝ち抜いた代表者らが集結し、商店街を舞台に白熱のラリーを繰り広げた。「スリッパ卓球選手権大会」は、商店街の活性化を目的に２０１５年