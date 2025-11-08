◆プロレスリング・ノア「ＳＴＡＲＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ２０２５」（８日、後楽園ホール）観衆１５６０（札止め）プロレスリング・ノアは８日、後楽園ホールで「ＳＴＡＲＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ２０２５」を開催した。メインイベントでＧＨＣヘビー級王者王者・ＫＥＮＴＡがＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａと３度目の防衛戦を行った。Ｉｎａｍｕｒａは、昨年１１月から世界最大の団体「ＷＷＥ」のＮＸＴに参戦。ＮＸＴ