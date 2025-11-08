◆紅白戦白組１―３紅組（８日・Ｇタウン）巨人の泉口友汰内野手が速球への対応力を見せた。白組の「３番・遊撃」で先発出場。７回の第３打席で紅組の５番手・ルシアーノが投じた１５５キロ直球を中前にはじき返した。「大振りにならずにコンパクトに振ることだと思います」と速球を打つコツを明かした。２年目の今季は遊撃手として１３３試合に出場。バットを短く持ち、打率３割１厘をマークした。