巨人の又木鉄平投手がＧタウンで行われた秋季キャンプで３５１球の熱投を披露した。フリー打撃の打撃投手として１４４球投げると、その後ブルペン入りし、２０７球を投じた。「出力を落とさずにしっかり投げ切るなかで、『こうやって投げればいい』という感覚をつかめるきっかけが多くある。そこを意識していた」と振り返った。全球見守った大竹寛２軍投手コーチは「最後の方も球威が落ちずに、バランスよく投げられた。いい