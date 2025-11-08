皆さんは誰かと会ったとき、まず何が目に入りますか？ 服装？ 髪型？ やはり最初に見てしまうのは“顔”なのではないでしょうか。その顔の中心に付けるアイウエア。そうです、アイウエアがあるかないかでその人の印象はまったく異なります。それ故、メガネやサングラスは実用的なアイテムという立ち位置を超え、ファッションアイテムとして認識されるようになったのではないでしょうか。現に視力が良い人でも知的さや落ち着きを演