『サレ妻になったので復讐したらママ友の罠でした』（しろみ/KADOKAWA）第8回【全10回】【漫画】『サレ妻になったので復讐したらママ友の罠でした』を第1回から読む「モモコ…旦那さん、不倫してる」仲良しのママ友・アヤからのショッキングなタレコミ。専業主婦のモモコは第二子妊娠中で、夫、長男と幸せに暮らしていたが、アヤから送られてきた写真で夫の不倫を知ってしまう。キャンプ場で女性といちゃつく夫を目撃したというア