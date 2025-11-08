ロッテのチョコレート事業は、上期（25年4−9月）の売上高が前年同期比3.3％増となり過去最高を更新した。売上高は非公表。牽引役は大幅伸長した「ガーナ」（上期15.3％増）と「紗々」（上期58.3％増）。「ガーナ」は板チョコレート計で37％増。「ガーナミルク」「ガーナブラック」「ガーナホワイト」などの既存品が好調に加えて、5年ぶりの「プレミアムガーナ」を除く板チョコ新商品として4月に新発売した「ガーナ抹茶チョ