動きを出しながらも、自然な抜け感で大人の魅力を引き立てるウルフヘア。レイヤーで立体感を出すことで、髪に軽やかさと奥行きをプラス。毛先の動きやくびれで、フェイスラインがすっきり見えやすいのも嬉しいポイントです。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代に似合うウルフヘアをご紹介します。 ダークグレージュのショートウルフ ダークグレージュの落ち着