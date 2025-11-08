元Winkで現在タレントとして活動している相田翔子が、10月5日に放送された『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演。「体力がありすぎる女VSなさすぎる女」をテーマにトークが展開するなか、体力がなさ過ぎて周りに迷惑をかけたエピソードとしてWink時代の出来事を披露した。【写真】「笑わない」のではなく「笑えなかった」当時のWink相田翔子＆鈴木早智子のデュオ『Wink』「Winkは、相田翔子さんと鈴木早智子さんによる2