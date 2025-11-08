西武は8日、23日のドラフト会議で育成ドラフト5位で指名した平口寛人投手（22＝日本経大）と福岡市内で入団交渉を行い、支度金350万円、年俸400万円（いずれも金額は推定）で入団に合意した。制球力の高さが武器の左腕。4年秋のリーグでは5勝をマークしてベストナインに選ばれた。入団が決まった平口は「プロ野球の世界がまだ遠く感じているというのが正直な感想で、実感は沸いていません」と素直な思いを口に。今後は「入