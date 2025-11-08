イスラエルによる攻撃で死亡したイラン革命防衛隊幹部らの国葬＝6月、テヘラン【エルサレム、テヘラン共同】米ニュースサイト、アクシオスは7日、イラン革命防衛隊で対外工作を担う「コッズ部隊」がイスラエルのクランツネイゲル駐メキシコ大使の暗殺を計画していたと伝えた。米国とイスラエルの当局筋の話としている。メキシコ治安当局の介入で失敗に終わった。米政府は、イランが中南米などで米国人やイスラエル人を対象にし