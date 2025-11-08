Jリーグは11月８日、J１第36節の５試合を各地で開催した。首位に立つ鹿島は横浜FCに２−１で勝利。２位の柏は名古屋に１−０で競り勝つ。優勝争いをリードする２チームの勝点差「１」は変わらなかった。岡山は川崎と１−１でドローも、今節の結果によりJ１残留が確定。湘南は新潟に５−２で大勝し、東京V対福岡は０−０のドローに終わった。Jリーグの公式Xが、８日時点のJ１最新順位表を公開。SNS上では以下のような声があ