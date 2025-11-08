Q. 「子どもに銀杏を食べさせると命にかかわる」って本当ですか？Q. 「秋になると銀杏を食べる機会が増えますが、小さな子どもには食べさせない方がいいのでしょうか？ 先日、義母から『子どもに銀杏を食べさせたら命にかかわる』と言われ、不安になりました。アレルギーなどはないのですが、茶碗蒸しに入っているような小さなものでも危ないのでしょうか？」 A. 過去には大人でも死亡例が。小さな子どもは銀杏中毒を起こしやすく