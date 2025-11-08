【アクラ＝笹子美奈子】ＡＦＰ通信によると、タンザニア司法当局は７日、１０月２９日に行われた大統領選を巡り、少なくとも２４０人を反逆罪で訴追した。タンザニア司法関係者の話として伝えた。ＡＰ通信によると、野党幹部にも逮捕状が出された。現職のサミア・ハッサン大統領（６５）が得票率９８％で当選した大統領選を巡っては、政府が野党指導者を投獄したり、立候補を取り消したりしたことに対する抗議デモが過熱し、数