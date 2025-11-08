日本維新の会の吉村洋文代表が８日、「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」（日本テレビ系）に出演した。高市早苗首相をめぐっては、衆院予算委員会に向けた勉強会のため午前３時に出勤するなど激務続きで、周囲から体調を気遣う声が上がっている。特別解説委員の高岡達之氏は「なんで午前３時になるかという背景を言っておかないとダメ。野党側から質問通告の時間が慣例的に遅くて、それに合わせて官僚の方が（答弁を）作