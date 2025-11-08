アイドルグループ「なにわ男子」の大西流星（２４）が、８日放送の「なにわ男子の逆転男子」（テレビ朝日系）で、自身のプライベートについて語った。メンバーが「めちゃくちゃアクティブなイメージ」という大西は、オフの時は大体、旅に出るという。「遅くても、前日くらいにオフが決まる。そういう場合は韓国とか行っちゃうんですよ」と明かす。「行き道がすごい好きなんです。行くまでの新幹線とか飛行機とか。それに乗って