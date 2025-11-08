明治安田Ｊ１リーグ第３６節（８日）、柏がホーム名古屋戦に１―０で勝利。リーグ２位の柏は、首位の鹿島に勝ち点１差で迫り、タイトルをかけて残り２戦を戦う。前半は名古屋の固い守備に苦戦するが、後半２分にＤＦ原田亘が右からのクロスを送ると、相手のオウンゴールを誘って先制。１日、広島に１―３で敗れたルヴァン杯決勝から立て直し、勝ち点３を手にした。試合後、リカルド・ロドリゲス監督は「選手は（ルヴァン杯の