きのう（7日）夜、埼玉県東松山市の路上で自転車に乗っていた男子高校生が車にひき逃げされました。男子高校生は意識不明の重体です。きのう午後10時半前、東松山市の路上で「対向に走っていた車と自転車の事故があり車が立ち去った」と通りがかった車の運転手から119番通報がありました。警察によりますと、現場は片側一車線の道路で、自転車に車が追突し、自転車に乗っていた18歳の男子高校生が頭を強く打つなどして、意識不明の