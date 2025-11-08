全席ファーストクラスの豪華内装×観音開きドアが斬新すぎた！2025年10月31日に一般公開が始まった「ジャパンモビリティショー2025」では、各メーカーが発表する未来のコンセプトカーに注目が集まります。そして、過去のモーターショーを振り返ると、大きな反響を呼びながらも、その思想が後のクルマづくりに大きな影響を与えたコンセプトカーが数多く存在しました。【画像】超カッコいい！ これが斬新すぎる「“6人乗り”高級