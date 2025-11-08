11月8日に乃木坂46・6期生がライブ公演『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』の初日公演を迎え、乃木坂46・櫻坂46・日向坂46の3グループによる“新参者 二〇二五”の幕を開けた。【画像】楽しみ！『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』公演スケジュール2025年に加入した乃木坂46・6期生、櫻坂46・四期生、日向坂46・五期生たちによる『新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER』が11月から約2年振りに開催