女子個人総合優勝した鈴木菜巴のリボン＝高崎アリーナ新体操の全日本選手権第2日は8日、群馬県の高崎アリーナで行われ、女子の個人総合は鈴木菜巴（アリシエ兵庫）が4種目合計104.850点で初優勝し、来年の愛知・名古屋アジア大会など国際大会の代表に決まった。前回女王の喜田未来乃（エンジェルRG・カガワ日中）は2位に入り、岡田華英（イオン）が3位。団体総合は日女体大が2大会ぶりに制覇した。男子個人総合は東京・国