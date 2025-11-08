社会人野球の日本選手権第8日は8日、京セラドーム大阪で2回戦3試合が行われ、NTT東日本（東京）とホンダ鈴鹿（三重）、ヤマハ（静岡）が準々決勝に勝ち上がった。NTT東日本は13安打を放ち、都市対抗大会優勝の王子（愛知）に6―1で快勝。ホンダ鈴鹿は1回戦で完全試合を達成した井村が七回途中1失点と好投し、前回覇者のトヨタ自動車（愛知）に2―1で競り勝った。ヤマハはJR東海（愛知）を10―4で退けた。